Göreve geldiği 2018'den bu yana Afganistan'a ilk ziyaretini gerçekleştiren Han'a, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve üst düzey yetkililer eşlik ediyor.Günü birlik ziyaret kapsamında Han'ın Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması planlanıyor.
Görüşmelerin ana gündem maddesinin Afganistan'daki barış süreci olması bekleniyor.İki lider, en son Gani'nin geçen sene haziranda Pakistan'ı ziyaretinde yüz yüze görüşmüştü.Geçen eylül ve ekimde Afganistan'dan Pakistan'a bir dizi ziyaret gerçekleşmişti.
Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da 28 Eylül'de, Hizb-i İslami Partisi lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar 19 Ekim'de ve Afganistan Millet Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani de 23 Ekim'de resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelmişti.
- Barış görüşmelerinin seyri
ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.
ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.
ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri de görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.
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