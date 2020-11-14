Pakistan Başbakanı Han, Hindu topluluğun bayramını kutladı

Han, Twitter’dan paylaştığı mesajında, Diwali dolayısıyla Pakistan’daki Hindu vatandaşlara mutlu bayramlar dilediğini belirtti.

Pakistan'da yaklaşık 8 milyon Hindu bulunuyor.

Hindu inancına göre Diwali Işık Bayramı, iyiliğin kötülüğe galip gelmesini temsil ediyor.

Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.

Ev ve sokaklarını da özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.