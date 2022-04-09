Pakistan Başbakanı Han: Güvenoylamasını kaybedersem, muhalif hükümeti tanımayacağım

Pakistan Başbakanı İmrah Han, güven oylamasında hükümetinin düşürülmesi halinde, muhalefetin kuracağı bir hükümeti tanımayacağını söyledi.
Bugün yapılacak ve kaybetmesi beklenen güvenoylamasından önce konuşan Han, Anayasa Mahkemesi'nin oylamanın yapılması kararını tanıdığını belirtmekle birlikte, ABD'nin kendisini iktidardan göndermek için komplo kurduğu iddiasını yalanladı. Ancak bu iddiasına yönelik herhangi bir kanıt sunmadı.
Washington ise iddiayı yalanlıyor.
Han, Rusya Ukrayna işgaline girişirken Vladimir Putin ile görüşmüş ve daha önce ABD'nin "terörle savaşını" eleştirmişti.
BBC Muhabiri Secunder Kermani, Han'ın ordunun yardımıyla iktidara geldiği yönünde genel bir kabul olduğunu, ancak gözlemcilerin şimdi aralarının açıldığını söylediğini belirtiyor.
Koalisyon ortaklarının bazıları da Han'ı terk etti.
Han ayrıca halka, Pazar günü dışarı çıkıp "yabancı fonlu dramayı" protesto etmeleri çağrısı yaptı.
İmran Han "Ben de orada sizinle olacağım ve Pakistan'a karşı bu yabancı komployu asla kabul etmeyeceğim" dedi.
Muhalif lider Şahbaz Şerif ise, Yüksek Mahkeme'nin güvenoylamasının yapılması kararının "Pakistan ve anayasayı kurtardığını" belirtti.
Muhalif milletvekilleri, Han'ı iktidardan düşürmek için geçen Cumartesi günü güvenoylaması talep etmişti.
Ancak Han'ın partisine üye Parlamento Başkan Yardımcısı Kasım Suri, "yabancı müdahalesi" olduğu iddiasıyla güvenoylamasını engellemiş ve devlete bağlılık çağrısı yapan anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.
Han ise daha sonra parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.
Yüksek Mahkeme Perşembe günü güvenoylamasının durdurulmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bugün yapılmasını emretmişti.
Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle işbirliği yapıp, kendisini devirmeye çalıştığını savunuyor. Eski kriket yıldızının güvenoylamasını kaybetmesi bekleniyor.
Han'ın oylamayı kaybetmesi halinde, muhalif partilerin genel seçimlerin yapılması öngörülen Ağustos 2023'e dek iktidarda kalacak yeni bir başbakan ataması bekleniyor.
BBC Urdu Servisi'nden Abid Hüseyin, "Han'ın güven oylamasını önlemek için elinde ne tür seçeneklerin olduğu belirsiz. Bir seçeneği, oylamayı kaybetme utancını önlemek için milletvekillerinin topluca istifa etmesi" diyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Pakistan Başbakanı Han: Güvenoylamasını kaybedersem, muhalif hükümeti tanımayacağım/pakistan-basbakani-han-guvenoylamasini-kaybedersem-muhalif-hukumeti-tanimayacagim-3403503
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!