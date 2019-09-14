14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin küçüklüğünden beri Hindu üstünlüğünü savunan Ulusal Gönüllüler Organizasyonu (RSS) üyesi olduğunu belirterek, "Bu, Müslümanlardan Hristiyanlardan ve tüm azınlıklardan nefret eden bir örgüt. Bunlar, azınlıklara zulmeden Hitler'le aynı çizgide yürüyor." dedi.
Han, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasından yaklaşık 40 gün sonra Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de halkla bir araya geldi.
Burada konuşan Han, Hindistan Başbakanı Modi'ye seslenerek "Sadece korkak birisi, insanlığa karşı 900 bin askerle böyle bir insanlık suçu işleyebilir. Ne kadar hukuksuzluk uygulasanız da başarılı olamayacaksınız." ifadelerini kullandı.
Hindistan'da Hindu üstünlüğünü savunanların iktidarda olduğunu vurgulayan Han, şunları kaydetti:
"Hepimiz bilmeliyiz ki Hindistan Başbakanı Narendra Modi, küçüklüğünden beri Hindu üstünlüğünü savunan Ulusal Gönüllüler Organizasyonu (RSS) üyesi. Hinduların herkesten üstün olduğuna inanıyorlar ve Müslümanlar yüz yıllarca Hindistan'ı yönettiği için onlardan nefret ediyorlar. Bu örgüt Müslümanlardan, Hristiyanlardan ve tüm azınlıklardan nefret eden bir örgüt. Bunlar, azınlıklara zulmeden Hitler'le aynı çizgide yürüyor."
"HİNDİSTAN İNSANLARI AŞIRICILIĞA İTİYOR"
Han, BM Genel Kurulu'na katılacağını belirterek, "Hindistan'a şunu söylemek istiyorum, insanları aşırıcılığa itiyorsunuz. Bana, aileme, çocuklara, kadınlara kötü davranırsanız, kavga etmek zorunda kalırım." değerlendirmesinde bulundu.
Hindistan'ın daha önce Cammu Keşmir'de yaşanan olaylar nedeniyle Pakistan'ı suçladığını hatırlatan Han, "Bizi suçlayarak üzerimize uçaklarını yolladılar. Biz de uçaklarını düşürüp pilotlarını ele geçirdik ancak hemen ülkesine yolladık. Korktuğumuz için bunu yaptığımızı söylediler. İnananlar asla korkmaz. Pilotu ülkesine yolladık çünkü sorunu diyalogla çözmek istedik." ifadelerini kullandı.
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