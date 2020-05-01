Paixao, 2 yıl daha Altay'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da takımın golcüsü Marco Paixao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arasından beri görüşmelerin sürdüğü Portekizli oyuncu ile 2 yıllık daha anlaşmaya varıldı.
Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile bir araya gelen 35 yaşındaki oyuncu, kendisini 2 yıl daha siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Ekmekçioğlu, Marco Paixao'nun sadece kendilerinin değil tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Paixao'yu çok seviyoruz, o da bizi seviyor. Geldiği günden beri gerek sahada gerek saha dışında bizi çok iyi temsil etti. Her zaman pozitif duruşu ile de takımımıza büyük katkı sağladı. Geçen yıl gol kralı oldu, bu yıl da yine aynı şekilde gol krallığında zirvede yer alıyor. Bu kadar kaliteli bir golcüyü bırakamazdık. Kendisi ile iki yıl daha anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun."
Hilmi Bozok da "Yeni tip koronavirüs bittikten sonra ligler başladığında Paixao bizim en büyük kozumuz olacak. Süper Lig yolunda onun gollerine çok ihtiyacımız olacak ve inanıyoruz ki Süper Lig'e çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Paixao ise İzmir'i ve Altay'ı çok sevdiğini, kulübüyle tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu ifade etti.
Altay'da çok güzel günler geçirdiğine işaret eden Paixao, "Ligler yeniden başladığında kalan maçlarımızı kazanıp Altay'ı Süper Lig'e taşımak istiyorum. Altay Alsancak Stadı'nda forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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