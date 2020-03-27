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Tek kullanımlık plastiklerin gıdayla bulaşan hastalıkları önlemenin en ucuz, en kolay ve en güvenli yolu olduğunu belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Yıllardır ısrarla söylediğimiz ‘plastik çevre düşmanı değildir, plastik sağlıklıdır’ söylemimiz bugün maalesef acı bir olay ile onaylanıyor. Nitekim yeni çıkan düzenlemelerle pazar yerleri ve marketlerde artık ürünler açıkta elle seçilemeyecek ve plastik poşetlerde sunulacak. Yine artık ekmek ambalajsız satılmayacak" dedi.

'DAR GELİRLİ VATANDAŞ İÇİN RAHATLAMA'

Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'nın bu kararının halk sağlığı için atılmış önemli adımlar olduğunu öyleyen Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu salgınla ile birlikte yeniden gündeme gelse de uzun yıllardır araştırmacılar defalarca kullanılan bez torba ve filelerin viral ve bakteriyel hastalıkların yayılımını artırabileceğini söylüyor. COVID-19 virüsü, torbaların sık sık yıkanmaması durumunda bulaştırılabilecek patojenlerden sadece biri ve çoğu kişi bu torbaları hiç yıkamıyor. Virüsler üzerinde yapılan bir araştırma, virüs ve bakterilerin alışveriş torbalarında uzun süre yaşayabildiğini söylüyor. Ülkemizde 2019 yılı başında yürürlüğe giren yasa ile marketler ve satış noktalarında tek kullanımlık plastik poşetler ücretli hale getirilmişti. Bu yasanın içinden geçtiğimiz kritik günlerde revize edilerek vatandaşın plastik tek kullanımlık hijyenik poşetler kullanabilmesi için 25 kuruş ücret zorunluluğunun kaldırılmasını öneriyoruz. Bu şekilde hem salgının marketten eve- evden markete taşınması engellenecek hem de bu salgının yarattığı ortamda aile bütçeleri sarsılan dar gelirli vatandaşa bir rahatlama olacaktır.”

'BİLİMSEL VERİLERDEN YOKSUN PLASTİK DÜŞMANLIĞI'

“Çevrenin korunması için yapabileceğimiz en iyi davranış, plastik atıkları doğaya bırakmamak ve geri dönüşüme kazandırmaktır” şeklinde konuşan Yavuz Eroğlu, “Bilimsel verilerden yoksun plastik düşmanlığının toplum sağlığını tehdit etmesine izin verilmemelidir. Yaşadığımız bu salgın, modern şehirli yaşamın plastik sanayinin ürettiği ürünlere ihtiyacı olduğunu hepimize hatırlattı. Maskeden eldivene, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinden plastik ambalajlara ve tek kullanımlık ürünlere kadar pek çok ürün şu an tüm dünyada kullanılıyor. Plastik düşmanlığının etkisiyle tek kullanımlık bardak vb. plastik ürünleri terk eden birçok fast food zinciri de bu salgın nedeniyle tekrar bu ürünlere dönüş yaptı. Hijyen açısından kimse bir başkasının kullandığı ürünle yemek ya da içmek istemiyor. Açıkta satılan, ambalajsız gıdalar sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor” dedi.