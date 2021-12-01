PAGEV'den zincir marketlere plastik poşet tepkisi

AA

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Zincir marketler, 25 kuruşluk poşet fiyatının yüzde 100 zamlanarak tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

PAGEV'den yapılan açıklamaya göre, PAGEV Başkanı Eroğlu, 30. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'na (Plast Eurasia İstanbul) katıldı.

Açıklamada fuardaki görüşlerine yer verilen Eroğlu, çevresel kirliliğin azaltılması ve bilinçli tüketim modelinin sağlanması hedefiyle plastik poşetin ücretli hale getirildiğini hatırlattı.

Eroğlu, 2019 yılında ücretli poşet uygulaması başladığında 25 kuruşun 15 kuruşunun devlete, 10 kuruşunun ise marketçiye kaldığını, 2020 yılına gelindiğinde yeniden değerleme oranına göre devlete giden payın 18 kuruşa çıktığını ve markete 7 kuruş kalmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2021 yılında poşetin 19,6 kuruşu devlete, 5 kuruşu marketçinin cebine gidiyor. Özetle marketçiye kalan pay giderek azaldı ve şimdi gözler 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildi. 2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor.”

- "Şimdi zincir marketlerin fedakarlık yapma zamanı"

Yavuz Eroğlu, 2019 yılında ücretli poşet uygulamasının ardından poşet tüketiminde yüzde 80’e varan düşüşlerin olduğunu aktararak, tüketimdeki bu düşüşün poşet üreticileri için kayıp olarak kayıtlara geçtiğini, ücretli poşet uygulamasının, üretim ve istihdama eksi olarak yansımasına rağmen üreticilerin, çevresel kirliliğin azalması ve bilinçli tüketim modelinin yaygınlaşması hedefiyle alınan bu kararı desteklediğini ve gereken fedakarlığı yaptığını, şimdi ise zincir marketlerin fedakarlık yapma zamanı olduğunu belirtti.

Ücretli poşet uygulaması başlamadan önce zincir marketlerin, poşeti kendi parasıyla satın alıp, müşterilerine bedava verdiğini anımsatan Eroğlu, "Bugün ise 25 kuruşa satılan poşetin 50 kuruşa satılmasını talep ederek buradan para kazanmanın peşine düşülüyor. Marketlerin 25 kuruşun az olduğu görüşüne katılmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Türkiye’nin salgın nedeniyle içinden geçtiği ekonomik konjonktürün dikkate alınarak, zincir marketlerin zam talebinin gerçekleşmemesini beklediklerini vurgulayarak, "Poşet fiyatları 2022 ne olacak? Bu sorunun yanıtını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verecek. Konuya ilişkin taraflardan görüş alan Bakanlık, yapacağı son çalışmanın ardından 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek poşet fiyatını açıklayacak.” ifadelerini kullandı. ​​​​​​​