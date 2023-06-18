İHA

Euro 2024 Elemeleri çerçevesinde Türkiye ile karşılaşacak Galler’de Teknik Direktör Rob Page, Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Türkiye maçının önemine değinen Rob Page, mücadeleden 3 puan almak için çalışacaklarını ifade etti.

“Türkiye maçında gücümüzü göstermek istiyoruz”

Türkiye maçından galibiyetle ayrılarak Ermenistan mağlubiyetini geride bırakmak istediklerini ifade eden Galler Teknik Direktörü Rob Page, “Ermenistan mağlubiyetinin ardından oyuncularımızı dinledik ve söylenmesi gereken ne varsa söyledik. Türkiye maçı için hazırlıklarımızı yaptık. Oyun planımız bazen tutmayabiliyor. Ancak referans olarak gösterdiğim Hırvatistan ve Letonya maçları. Bu maçlarda iyi bir performans göstermiştik. Buna dikkat ederek bundan sonrası için neden olmasın diyoruz. Türkiye maçında da bu 2 maçı referans alarak gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Şu anda takımımız genç oyunculardan oluşuyor. Geçiş süreci geçiriyoruz. Kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Buna bir şans olarak bakıyoruz ve gelişmeye devam etmek istiyoruz. Yarınki maçta Moore oynamayacak. Davies de Türkiye’ye gelmeyecek. Bunlar önemli eksikler. Bu oyuncular planımızın bir parçasıydı. Bazı şeyler kontrol dışında kalıyor. Yeni bir plan ve oyuncu seçimi ile bunu kapatmaya çalışacağız. Pozitif bir reaksiyon vermek istiyorum. Dayanıklı bir takıma sahibiz. Hırvatistan ile oynadığımız maçı referans alınmasını istiyoruz. Geçişte olan bir takımız. Dünya Kupası’ndaki kadromuz daha tecrübeliydi. Şu anda gençlere de bu fırsatın sunulması ve onların da kendini bu tarz platformlarda kendilerini göstermesi gerekiyor. Bazı maçlarda yıkılmaz bir savunma hattı yaptık. Türkiye maçında da bunu göstermek istiyoruz. Böyle olursa bizim için güzel bir geri dönüş olabilir” dedi.

Aaron Ramsey: “Türkiye maçı bizim için bir fırsat”

Uzun yıllar Arsenal ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giyen Galler Kaptanı Aaron Ramsey ise, “Daha önce 2020’de Türkiye ile karşı karşıya gelmiştik. Bakü’de Azeri ve Türk taraftarlar vardı. Yarın da çok ateşli bir akşam olacak. Şartlar farklı olabilir. Bunu maça çıkınca görebiliriz. Ermenistan maçındaki hakem kararları hakkında konuşamam. İnancımız sürüyor. Önümüzde maçlar var. Şu ana kadar 3 maç oynadık. Her şey olabilir. Galler taraftarlarına bekledikleri galibiyeti gösterebiliriz. Türkiye maçı da bunun için bir fırsat. Ermenistan mağlubiyetinden çıkarmamız gereken dersler var. Türkiye maçı da bunu gösterebilmek için iyi bir fırsat. Bu yüzden bir sonraki maç fırsattır. Moralimizi bozmamız gerekiyor. Futbol oynamaya devam edeceğim. Formum el verdiğince takıma katkı vermek istiyorum. Ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Kadromuz elinden geleni yapıyor. Almanya’ya gitmenin yolunu arıyoruz. Yarınki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Türk seyircisi çok coşkulu. Onların karşısında oynamayı iple çekiyorum” diye konuştu.

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