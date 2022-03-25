PAEM KOMİSER ALIMI 2022 BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

2022 komiser alımı şartları henüz açıklanmadı, geçmiş dönemlerde aranan koşullar ise şu şekildeydi:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,