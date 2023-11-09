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        Haberler Yaşam Padişahların en sevdiği yemekler ve ilginç hikayeleri

        Osmanlı Padişahlarının en sevdiği yemekler

        Osmanlı padişahları, zengin ve çeşitli bir mutfağa sahip olan imparatorluğun hükümdarlarıydı. Osmanlı mutfağı, imparatorluğun geniş coğrafyasından ve farklı kültürlerden etkilenmişti. Padişahların yemek tercihleri, genellikle kişisel zevklerine ve dönemin mutfak trendlerine göre değişirdi. Ancak, bazı yemekler, padişahların favorileri olarak öne çıkıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:39
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        • 1

          FATİH SULTAN MEHMED

          Önemli Osmanlı padişahlarından birisi olan Fatih Sultan Mehmed'in sevdiği yemek Mutancanadır. Klasik bir Osmanlı yemeği olan Mutancana kuzu etinden yapılır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed deniz ürünlerini de çok severdi. Sarayına ıstakoz bile getiren Fatih Sultan Mehmed kekikli yılan balığı ile sık sık akşam yemeğini yerdi.

        • 2

          KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

          Osmanlı topraklarında uzun süre hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman balığa çok düşkündü. Sultan Süleyman'nın en sevdiği yemeklerden birisi hamsidir. Öyle ki Topkapı Sarayı'nda kılıçlarının üzerinde bile hamsi motifi bulunur.

        • 3

          II. ABDÜLHAMİD

          Son padişahlardan olan II. Abdülhamid'in en sevdiği yemek soğanlı yumurtadır. Yapılışı yaklaşık 3,5 saat süren bu yemeğin püf noktası ise bol soğan ve bol çeşnidir. Sultan 2. Abdülhamid normal zamalarda ise sade yemekleri tercih ederdi.

        • 4

          SULTAN ABDÜLAZİZ

          Sultan Abdülaziz'in favori yemeği olan Hünkar Beğendi'nin hikayesi oldukça ilginçtir. Rivayetlere göre 1869 yılında sarayı ziyarete gelecek olan 3. Napoleon'un eşi İmparatoriçe Eugeine onuruna bir davet düzenlenir.

          Padişah bu özel davet için çok iyi yemekler yapılmasını emreder. Ancak saray aşçılarının yaptığı yemekler bir türlü Sultan Abdülaziz tarafından beğenilmez. İmparatoriçenin aşcısının yaptığı beşamel sosu gören büyük aşçılardan birisi bu sosu patlıcan ile karıştırır ve et ile beraber Sultan Abdülaziz'e sunar. Abdülaziz bu yemeği çok beğenir ve bundan sonra adı Hünkar Beğendi olarak kalır.

        • 5

          III. AHMED

          III. Ahmed'in en sevdiği yemek bamya olarak bilinir. Hatta sarayda "bamyacıbaşı" isimli bir görevli sırf bu yemeği pişirirdi.

          Kaynak: "Medeniyet Değerlerimiz "Mutfak ve Yemek Kültürü" - Kübra, Ç.",

          "Meyvelerden Yapılan Yemeklerin Sürdürülebilir Gastronomi Kapsamında Değerlendirilmesi; Osmanlı Mutfak Kültürü Örneği, Sibel, A."

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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