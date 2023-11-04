'Paçalı Gezgin' can yoldaşı oldu

Erdoğan, bazı arkadaşlarının kendisine, "Bunu keselim, pilav yapalım. Tatlı olur bunun suyu" dediğini belirterek, "Bana ağırlığınca altın verseler yine kesmem, kesemem. Ölene kadar benimle yaşayacak artık. Ya ben öleceğim ya o ölecek. Ölene kadar yaşayacak yani. Atamam da" şeklinde konuştu.