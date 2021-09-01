Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, transferin son dakikalarda flaş bir hamle yaptı.

Son Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon, PSG'den İspanyol sağ kanat Pablo Sarabia'yı kadrosuna kattı. Transferin 1 yıl kiralık olarak gerçekleştiği açıklanırken 29 yaşındaki oyuncuyla yapılan sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

2019'da Sevilla'dan PSG'ye 18 milyon euroya transfer olan Pablo Sarabia, geçen sezon 37 maçta görev almış ve 7 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.