Picasso'nun filmini çekecek

Erdal Murat Aktaş, eşine az rastlanır bir transfere imza attı. Aktaş, Barcelona'da dijital bir platform için İspanyol bir dizinin yönetmenliğini yapıyor. Dizinin çekimleri için 2021'in mayıs ayında İspanya'ya yerleşen Erdal Murat Aktaş, aynı zamanda Pablo Picasso filmi için de hazırlıklarını sürdürüyor
Erdal Murat Aktaş, mayıs ayında transfer olduğu İspanya'da İspanyol bir dizinin yönetmenliğini üstlendi. Aktaş, bir yandan Barcelona'da dizi çekimlerine devam ederken diğer yandan Pablo Picasso ile ilgili okuduğu bir kitaptan yola çıkarak projelendirdiği 'Loving Picasso' adlı filmin hazırlıklarına başladı. Film; beyazperdeye Picasso'nun tutkulu yaşamının bir bölümünü yansıtacak.
Erdal Murat Aktaş, çekimlerini bahar aylarında İspanya ve Fransa'da gerçekleştireceği 'Loving Picasso' için şunları söyledi; 20'inci yüzyılın en çok bilinen bir iki sanatçısından birisi Pablo Picasso. Bir sanat dâhisi, müthiş bir yaratıcı zeka ve çok tutkulu bir sanatçı. Her resmi eseri ayrı bir hikaye barındırıyor. Çok renkli bir yaşamı varmış. Ailesiyle görüşüyoruz. Hayatına dair çok detay bulunuyor. Binlerce eser her birinin ayrı duygusu ve üretme süreci var. Bu projeyle ünlü ressamın hayatındaki gri alanlara girebilmeyi ve oradan tutku dolu bir hikaye çıkarmayı arzu ediyorum. Hazırlanmak için zamana ihtiyacım var. İzleyicileri şaşırtacak inanılmaz detaylar olacak. Bu proje, sanatsal anlamda benim için başka bir seviyeye geçme şansı diyebilirim.
1881'de İspanya'nın Malaga şehrinde doğan Pablo Picasso, hayatının büyük bir bölümünde Barcelona ve Paris'te yaşadı. Kübizm, gerçeküstücülük, dışavurumculuk gibi birçok akımın öncülerinden olan Picasso, 1973'te Fransa'da hayata gözlerini yumarken binlerce eser bıraktı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Pablo Picasso'nun hayatından bir kesit/pablo-picasso-nun-hayatindan-bir-kesit-3303572
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