"Messi olmak ister miydim? Hayır, onun gibi oynamak isterdim ancak onun bir hayatı yok. Altın bir hapishanede yaşamak gibi resmen. Bir yere gidemiyor, sakince bir şeyler içemiyor. Belki onun umurunda değildir ama ben umursuyorum. O dünyanın en büyük televizyonunu satın alıyordur ancak kullanmak için oturma odasına gidemiyordur. Muhtemelen Ferrari sürüyor ama Barcelona'nın idman sahasına 15 dakika uzakta yaşıyordur."