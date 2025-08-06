'Karanlıklar Prensi' ünvanlı, heavy metal müziğin ikonik ismi Ozzy Osbourne'un ölüm nedeni açıklandı. 22 Temmuz'da 76 yaşındayken hayata veda eden ünlü müzisyen, ölüm belgesine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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New York Times'a göre, Black Sabbath grubu eski solistinin ölüm nedeni "hastane dışında kalp durması" olarak belirtilirken, ayrıca "koroner arter hastalığı ve otonomik disfonksiyonlu Parkinson hastalığı" da ölüm nedenleri arasında gösterildi. Osbourne'a, 2003'te Parkinson teşhisi konmuştu.

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1970'li yıllardan itibaren rock müziğe damga vuran Ozzy Osbourne, ölümünden önce son konserini, 5 Temmuz'da İngiltere'nin Birmingham kentinde Black Sabbath ile birlikte vermişti.

Ozzy Osbourne'nun hayranları Birmingham'deki 'Black Sabbath bankı'na çiçek bırakarak sanatçıya saygı duruşunda bulundu. Osbourne'nun cenazesi, 31 Temmuz'da evinin bahçesine defnedildi.