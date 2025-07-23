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        Haberler Bilgi Gündem ÖZYES BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM ile 2025 ÖZYES başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? Özel Yetenek Sınavı ne zaman?

        ÖZYES başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 ÖZYES başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ÖZYES başvuruları için beklenen gün geldi çattı. ÖSYM sınav takvimine göre, YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuru işlemleri 23 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Ardından sınav ücreti, başvuru kılavuzunda belirtilen bankalar üzerinden ödenecek. Özel Yetenek Sınavı başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Peki, 2025 ÖZYES başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte, ÖZYES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 14:08 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:08
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        • 1

          ‘’2025 ÖZYES başvuruları ne zaman başlayacak?’’ sorusu yanıt buldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuruları 23-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Sınav ücreti ÖSYM kılavuzu ile belli olacak. Sınav parasının yatırılacağı bankalar da kılavuzda yer alacak. Peki, ÖZYES başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman? İşte, 2025 ÖZYES başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi.

        • 2

          2025 ÖZYES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuru tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimi ile belli oldu.

          Takvime göre, 2025 ÖZYES başvuruları 23 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 28 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

          Geç başvurular ise 30 Temmuz 2025 tarihinde alınacak.

        • 3

          ÖZYES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          2025 ÖZYES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ÖZYES BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

          2025 ÖZYES başvuru kılavuzu 23 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanacak. Sınav ücreti de ÖSYM kılavuzunda yer alacak.

          ÖSYM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÖZYES NE ZAMAN?

          YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES), 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

        • 6

          ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖZYES sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 7
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