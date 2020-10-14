Özyeğin Üniversitesi'nden toplumsal cinsiyet eşitliğine destek

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet alanında dünyanın farklı ülkelerinde araştırma yapan kurumları bir araya getiren RINGS'in 32 ülkeden 60'tan fazla üyesi bulunuyor.
Verilen bilgiye göre, 2014 yılında İsveç'ten Karlstad, Linköping ve Örebro üniversitelerinin iş birliğine dayanan Thematic Gender Studies Enstitüsü'nün çatısı altında kurulan RINGS, dünyanın farklı bölgelerinden toplumsal cinsiyet ve feminist araştırmalar alanında önde gelen araştırma enstitüleri ve merkezlerini bir araya getiriyor.
Temel amacı üye kurumlar arasında iş birlikleri kurulmasını teşvik etmek olan RINGS, cinsiyet temelli toplumsal eşitsizliklerin üzerine eğilmek amacıyla disipliner ve transdisipliner araştırmaların geliştirilmesini hedefliyor.
RINGS'e Türkiye'den üye ilk ve halihazırda tek kurum olma özelliğine sahip Özyeğin Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırma ve geliştirme amaçlı çalışma ve atölye programları yürütüyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin öğretim faaliyetlerine ve ders müfredatlarına etkili şekilde entegre edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten birim, aynı zamanda öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına katılımını sağlamak ve bu konudaki farkındalıklarını artırmak için projeler organize ediyor.
- "Ortak proje tasarlama ve yürütme konusunda önemli fırsatlar sunacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, üniversite olarak cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin güçlenerek sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Toplumsal cinsiyet eşitliğini iyileştirmek yönünde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin uluslararası bir platformda görünürlük kazanması, RINGS üyeliğimizin en önemli kazanımlarından biri. Bu üyelik, diğer araştırma kurumlarıyla iş birliği içerisinde ortak proje tasarlama ve yürütme konusunda önemli fırsatlar sunacak.
Toplumsal cinsiyet odaklı bilimsel araştırmaları geliştirme imkanının yanı sıra akademisyenlerimizin RINGS üyesi kurumlar içerisindeki değişim programlarına katılarak deneyimlerini aktarma ve artırma fırsatı olacak. Türkiye'de yürütülen toplumsal cinsiyet çalışmalarının uluslararası bir platformda temsil edilmesi ile Üniversitemiz dışındaki araştırmacılar için de uluslararası iş birliği olanaklarının artacağına inanıyorum."
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