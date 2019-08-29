22 Ağustos ile 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğretmenlerden kurum tercihi alınan özür grubu atamalarında, Milli Eğitim Bakanlığı bugün öğretmenlerin atandıkları kurumları ilan edecek. Öğretmenlerin mazaret atamalarında sonuç heyecanı başladı. 2019 yılı özür grubu atamaları olarak bilinen mazarete bağlı yer değişikliği sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

İLİŞKİ KESME İŞLEMLERİ

Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri başlayacak. 2019 yılı özür grubu atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince yapılıyor.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

2019 yılı özür grubu atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.