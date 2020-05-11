Özpetek'in filmiyle ödül kazandı

Ferzan Özpetek'in 'Şans Tanrıçası'nın başrol oyuncusu Jasmine Trinca, David di Donatella Ödüllerinde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı

İtalya'nın David di Donatello Ödülleri'nin 65'incisinde ödüller sahiplerini buldu. Ferzan Özpetek'in 'Şans Tanrıçası'nda başrol oyuncularından Jasmine Trinca 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Türkiye'de de izleyiciyle bu yıl buluşacak olan filmde Trince'ya; Stefano Accorsi, Edoardo Leo Serra Yılmaz, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Filippo Nigro ve Cristina Bugatty eşlik etti.

Pandemi nedeniyle ödül töreninin yapılamadığı gecede Carlo Conti, RAI kanalındaki boş bir stüdyoda sunuculuk yaparak kazananları açıkladı. Ödül kazananlarla görüntülü bağlantıların gerçekleştiği organizasyonda Jasmine Trinca da ekrana gelerek mutluluğunu izleyenlerle paylaştı. Güzel oyuncu yaptığı konuşmada; Ferzan Özpetek'e duyduğu hayranlığı dile getirirken, ödülü kazanmasında Özpetek'in katkısının çok fazla olduğu söyledi ve kendisine teşekkür etti.