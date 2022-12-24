Öznur Yavuz Yağcı kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Öznur Yavuz Yağcı kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?

HABERTURK.COM

Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Öznur Yavuz Yağcı oldu. Programın takipçileri için Öznur Yavuz Yağcı'nın biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Öznur Yavuz Yağcı kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

ÖZNUR YAVUZ YAĞCI KİMDİR?

Öznur Yavuz Yağcı Aslen Bayburtlu, Bursa’da yaşıyor.

İki çocuk annesi olan Öznur Yavuz Yağcı 61 yaşında. İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü mezunu. Bayburt Kadınlar Derneği kurucusu.