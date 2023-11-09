Her 10 Kasım'da Türk milleti, Atatürk'ün mirasını yaşatma ve bu değerleri gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü tüm yurt genelinde anılacak. İşte, en güzel ve anlamlı resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri...