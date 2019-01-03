2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Özlem Yıldız, yaşadığı korku dolu anları anlattı:



"Yeşilköy’de bir et restoranı. Bu ailelerin gittiği normal bir saat. Hava çok serin olduğu için iç kısımda oturmayı rica ettim. Bir tek bizim masamız iç kesimdeydi. Yemekleri söyledik, restoran sahibi özel olarak ilgilendi bizimle sağ olsun. Hayatımda silah sesini iki kere yaşadım. Biri girdi içeri. Yanımıza kadar geldi. Silahın o sesini duydum. Bir 'ah' sesini duydum. Kafamı çevirdiğim an o silahla göz göze geldim. O silah sesleri devam ederken nasıl çıktık, nasıl yan mekana gittik hatırlamıyorum. 2 gündür kendime gelemiyorum. Seken 6 kovan yerde bulundu. Oğlum yanımda olsa ne yapardım, nasıl korurdum."