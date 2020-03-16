Eski manken ve sunucu Özlem Yıldız, iş amacıyla gittiği Maldivler'den döndükten sonra ev karantinasında olduğunu söyledi.

Yıldız, Başak burcu olduğunu ve tüm uyarılarına harfiyen uyduğunu ifade ederken, kendisiyle birlikte Maldivler'den dönen TV ekibinin de 14 gün evden çıkmayacaklarını açıkladı.