Özlem Yıldız'dan 'çirkin' yoruma tepki

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özlem Yıldız, oğlu Demir ile fotoğrafını paylaştı. Yıldız, oğlu hakkında bir takipçisinin 'Çirkin' şeklindeki yorumuna tepki gösterdi.

Özlem yıldız, takipçisine "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" yanıtını verdi.