        Özlem Yıldız, ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Özlem Yıldız, ameliyat oldu

        Sunucu Özlem Yıldız, fıtık ameliyatı oldu. Yıldız; "Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece benimki de eklendi. Şimdi iyileşme zamanı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        24.09.2025 - 11:40
        Ameliyat oldu
        Özlem Yıldız, operasyon geçirdi. İki yıldır turizmci Mete Vardar ile aşk yaşayan sunucu, fıtık ameliyatı oldu.

        Özlem Yıldız - Mete Vardar
        Özlem Yıldız - Mete Vardar

        Özlem Yıldız; "Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece benimki de eklendi. Şimdi iyileşme zamanı" dedi.

        2005'te Sinan Serter ile evlenen Özlem Yıldız, 2013'te boşanmıştı. Yıldız'ın bu evlilikten Demir isminde oğlu dünyaya gelmişti.

        'Ayrılmadık' pozu
        Habertürk Anasayfa