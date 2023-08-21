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        Haberler Magazin Özlem Yıldız aileye girdi - Magazin haberleri

        Özlem Yıldız aileye girdi

        İş insanı Mete Vardar ile yaklaşık beş aydır aşk yaşayan Özlem Yıldız, sevgilisinin kardeşi Mert Vardar'ın eşi Seda Şahin Vardar ile tanıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 12:59
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          2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir yalnız olan Özlem Yıldız aşk orucunu Mete Vardar ile bozmuştu.

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          İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, geçtiğimiz ay Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansımıştı.

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          Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili plajda romantizm yaşamıştı.

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          Özlem Yıldız, sevgilisinin kardeşi Mert Vardar'ın eşi Seda Şahin Vardar ile tanıştı. Yıldız, müstakbel eltisi Seda Şahin Vardar ile çabucak da kaynaştı ve bu pozu verdi.

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