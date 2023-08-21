Özlem Yıldız aileye girdi
İş insanı Mete Vardar ile yaklaşık beş aydır aşk yaşayan Özlem Yıldız, sevgilisinin kardeşi Mert Vardar'ın eşi Seda Şahin Vardar ile tanıştı
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2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir yalnız olan Özlem Yıldız aşk orucunu Mete Vardar ile bozmuştu.
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İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, geçtiğimiz ay Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansımıştı.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili plajda romantizm yaşamıştı.
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Özlem Yıldız, sevgilisinin kardeşi Mert Vardar'ın eşi Seda Şahin Vardar ile tanıştı. Yıldız, müstakbel eltisi Seda Şahin Vardar ile çabucak da kaynaştı ve bu pozu verdi.