07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ'da emekli 67 yaşındaki Mehmet Arda, ikinci baharını evinin terasında adeta doğa ile iç içe geçiriyor.
AA'nın haberine göre çocukluk yıllarının geçtiği çiftlik hayatına büyük özlem duyan Arda, kent merkezindeki 7 katlı bir binanın ikinci katındaki evinin terasını alçıdan yapılan keçi, kuzu, sincap, kartal, leylek, baykuş gibi 40'ı aşkın hayvan figürü ile süsledi.
60 metrekarelik balkonun duvarlarına aile büyüklerinden kalan eşyaları asarak, hatıralarını yaşatan Arda, günün büyük bölümünü havuz ve şelale yaptığı, yeşillendirdiği alanda geçiriyor, kitap okuyor, demlediği çayı yudumluyor.
Arda'nın iki yıllık emekle dizayn ettiği teras, misafirlerinin de ilgisini çekiyor.
"KENDİME GÖRE DOĞAL BİR YAŞAM ORTAMI OLUŞTURDUM"
Arda, yaptığı açıklamada, çocukluğunda ailece uzun süre çiftlikte yaşadıklarını, doğaya ve hayvanları olan sevgisinin o yıllardan bu yana sürdüğünü söyledi.
Şehirde yaşam sürerken, doğa sevgisiyle ve çocukluğunda yaşadığı güzel hatıraları yad etmek için evinin terasına bu ortamı taşımak istediğini dile getiren Arda, "Doğayı, maviyi, yeşili, kuşları, hayvanları, ağaçları seviyorum. Doğanın her parçası benim için ayrı bir güzellik. Onun için doğanın bir parçasını terasıma getirdim. Kendime göre doğal bir yaşam ortamı oluşturdum. Havuzda yazın torunlarımla serinliyor, çiçeklere, ağaçlara, yapay hayvanlara ve taşlara baktığım zaman mutlu oluyorum." diye konuştu.
Arda, terasında geçmişte kullanılan, ailesinden kalan bazı eşyalara da yer ayırdığını ifade ederek, bu eşyalara her baktığında çocukluk anılarının canlandığını belirtti.
Çocukluğundan bu yana biriktirdiği renkli ve desenli çok sayıda taş ile balkonda bir de şelale yaptırdığını anlatan Arda, "İki yılda balkon böyle yeşil bir hale geldi. Bunlar daha da yetişecek. Bahar gelince yeni güllerimiz, çiçeklerimiz açacak, terasımız daha güzel olacak" dedi.
Arda, terasın görenlerde hayranlık uyandırdığını aktararak, şöyle konuştu:
"Doğadaki her detaya balkonda yer vermeye çalıştım. Meyve ağacının dalları arasında bir kuş yuvası, çimlerin üzerinde gezinen bir kuzu, suda yüzen ördekler ve şelale gibi. Komşularımız, akrabalarımız, gelen misafirlerimiz terasımızı gören herkes hayranlığını gizleyemiyor. Doğal bir ortam olduğunu, burada ömür boyu vakit geçirebileceklerini söylüyorlar. Akrabalarımız, komşularımız sık sık ziyarete geliyorlar."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!