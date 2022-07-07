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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Özlem Conker, geçtiğimiz günlerde Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Conker, "Şu an bambaşka şeyler yapıyorum." dedi.

"OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"

Oyunculuğu bıraktığına dair çıkan haberler hakkında konuşan Özlem Conker, "Oyunculuğu bırakmadım. Dinlenme arası verdim. Şu an okuyorum. Tekrar bir daha üniversite yapmak istedim. Mimari restorasyon okuyorum ben, mimarlık bölümü. Zor da bir bölüm, çok vaktimi aldı ama bana çok iyi geldi." dedi.

"İLGİM VARDI"

Muhabirlerin "Oynadığınız dönem dizisi ile bir ilgisi var mı bu bölümü seçmenizin?" sorusuna yanıt veren Conker, "Onunla bir ilgisi yok, uzun zamandır istiyordum. İlgim vardı. Bir de çok uzun süredir setteydim, başka bir şey yapmak istedim ve tekrar üniversite okumaya başladım. Önümüzdeki sene de bakacağım, eğer uygun bir senaryo gelirse devam ederim. Okulu daha bitirmedim. Bir senem daha var." dedikten sonra alışveriş yapmaya devam etti.