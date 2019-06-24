Aslında Çok Kolay, Sana Söyleyeceklerim Var Anne ve Biraz Senden Biraz Benden adını taşıyan kitapların yazarı Özlem Çetinkaya’nın yeni romanı Tramola çıktı.

Rüzgarın üzerine yelken kıran bir aşk hikayesinin anlatıldığı romanda her okuyucu kendisinden bir şey bulacak; zaman zaman gülecek ve belki zaman zaman ağlayacak.

Ana karakter Mine’nin hayallerine uzanan yolculuğu, okuyucunun kendi içine yapacağı keşif yolculuğuna ilham olacak…

Tara Yayınevi tarafından yayına sunulan Tramola, tüm kitapçılarda ve online olarak okuyucularını bekliyor.