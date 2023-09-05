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        Haberler Gündem 3. Sayfa Özlem, arkadaşının evinde ölü bulundu

        Erkek arkadaşının evinde cansız bedeni bulundu

        Kırklareli'de Özlem Yürük, erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evinde ölü bulundu. Gözaltına alınan Arı, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:09
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        Özlem, arkadaşının evinde ölü bulundu
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Özlem Yürük (25), önceki gece erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evine gitti.

        Sabah saatlerinde Arı, Yürük'ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yürük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı. Yürük'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

        Gözaltına alınan Yürük'ün erkek arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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