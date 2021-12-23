Özkan Yavaş'ın yeni hikayesi

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Genç sanatçı Özkan Yavaş, çevresindeki ünlü isimlerin de desteğiyle yaratmak istediği tarzı dinleyicisine sunmaya çalışarak önümüzdeki günlerde farklılığını büyük ölçüde yansıtıp sesini büyük kitlelere ciddi bir şekilde duyurmayı hedefliyor.

Hafızasında ve kalbinde derin bir yara açan aşkın sonunda yazılan bu şarkının gerçekten bir hikayesi var. O'da Özkan Yavaş'ta gizli...

Sözü ve müziği kendisine ait olan Yavaş'ın yeni şarkısı 'Alma Ahımı'nın düzenlemesi Güven Kütük'e ait.

Yapımcılığını Orhan Ölmez'in üstlendiği 'Alma Ahımı', tüm dijital platformlarda yerini aldı.