Özkan Uğur'un eşi ve oğlundan duygusal mesaj
Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un 70'inci doğum gününde eşi ve oğlu duygularını dile getirdi
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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden sanatçı, 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
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Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ile oğlu Alişan Uğur, usta sanatçıyı doğun gününde andı.
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Eşiyle birlikte yer aldığı kareyi Instagram hesanında paylaşan Aysun Uğur, "İyi ki doğmuşsun canım Özkan’ım. İyi ki bir olmuşuz. Seni özledim" dedi.
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Alişan Uğur ise babasıyla fotoğrafını "Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum" mesajıyla paylaştı.