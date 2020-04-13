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Şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur, acı haberi sosyal medya hesabından, "Daima kalbimizde olacaksın" notuyla duyurdu.

Uğur, ağabeyi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Canım ağabeyimi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bana ilk tek manyetikli elektro gitarımı alarak, müziğe başlamama vesile oldu. Bir anlamda hayat yolumu çizdi. Nur içinde yat ağabeyciğim. Daima kalbimizde olacaksın. Başımız sağ olsun.