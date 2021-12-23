Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'le 1970'li yıllarda tanıştığını belirterek, "Şenol hocam takım kaptanıydı, İstanbul'da takım kampına gitmiş imza istemiştim, hocam da vermemişti. İlk kez Özkan Sümer'i orada gördüm. Daha sonra Galatasaray'ı çalıştırdığı dönem bir restoranda gidip tanıştım, hayranı olduğumu söyledim. Trabzon'u İstanbul'da temsil ettiği için gurur duyduğumu söyledim." ifadelerini kullandı.
Sümer'in altyapı felsefesine hayran olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Başkanlığı döneminde yardımcılığını yaptım. 1996'larda altyapının ne kadar önemli olduğunu, sporun temeli olduğunu ve yapılması gerekenleri onu izleyerek, konuşarak öğrendik." dedi.
Ağaoğlu, futbolun her kademesinde hizmet eden Özkan Sümer'in Trabzon'un değil, ülkenin çok önemli bir değeri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Çok önemli bir değeri kaybettik ama felsefesi yaşıyor. İçinde bulunduğumuz şartlar, o felsefenin dışında bıraksa da hiçbir zaman uzaklaşmayacağız. Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni hizmete açtık. Avrupa'dan birçok spor yazarı buradaydı. Trabzon'da futbolun nasıl bir noktaya geldiği konusunda söyleşi yapmak istediler. Kısa bir konuşma yaptıktan sonra kendilerini bu akademiye götürdük. Trabzon'un futbol gerçeği bu."
A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş de Özkan Sümer'le uzun yıllar birliktelikleri olduğunu belirterek, "Seyirci olarak başladık onu izledik, onunla beraber oynamak, ona karşı oynamak, onun kaptanlığında, hocalığında oynamak, başkanlığında hocalık yapmak, birlikte çalışmak... Kendimi ayıramıyorum, hikayelerimiz çok fazla. Unutmadık, özleyeceğiz. Özkan Sümer yapacağını yaptı zaten." diye konuştu.
"Geçmişteki kırılmayan Özkan Sümer gibi sizde dik durun, kırılmayın, birbirinize alınmayın." ifadelerini kullanan Güneş, şunları kaydetti:
"Birlikteyiz, beraberiz. Onu kaybettikten sonra değerini anlıyoruz. Çok üretken bir insan ve antrenördü. Onun ürettiklerini biz yakaladık, o yüzden usta-çırak ilişkisi olarak bakıyorum. Hikayemiz çok. 'Ağabey' diyordum, 'hoca' diyordum. Çok kararlıydı. İlkeleri vardı. Başkan Ağaoğlu da altyapıdan geldi. Özkan Sümer'le çalıştı. Altyapıda sadece futbolcu değil, yönetici de yetişti. Çok başarılı oldu. Şahsında onu, Abdullah hocayı ve futbolcuları tebrik ediyorum."
Programa, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Atilla Ataman, eski futbolcular Serdar Bali, Hami Mandıralı, Lemi Çelik ve Mehmet Aurelio ile bordo-mavili kulübün eski ve yeni yöneticileri de katıldı.
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