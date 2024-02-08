TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan: Refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir
TÜSİAD'ın seçimli olağan genel kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir" dedi
TÜSİAD'ın seçimli olağan genel kurul toplantısında açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı.
Özilhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Dış politikada ilkeler bazında ilişkilerden yana olduk.
Siyasi gerilim hiç düşmedi, sürekli olarak tırmandı.
Geçen yılki depremin yaralarını hala saramadık.
Palyatif çözümler sadece vakit kaybına yol açar, yapısal sorunlar ertelenmemeli.
Üretim artışı sağlamadan makro ekonomik sorunlarda kalıcı iyileşme mümkün değil.
Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir.
2024'te Türkiye hala gelir adaletsizliğiyle mücadele etmeye devam ediyor.
2024'te Türkiye eğitimde hala afaki tartışmalar yapmaya devam ediyor.
Kadınların fırsat eşitliği mücadelesi 2024'te hala devam ediyor.
TÜSİAD dünyada da az bulunur bir sivil toplum örgütüdür.