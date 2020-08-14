Özhaseki: "Güçlü ülke olursak Akdeniz'de haklarımızı savunabiliriz"

Kayseri'de hayırsever iş insanı Recep Mamur tarafından yaptırılan Sahabiye Recep Mamur Camisi'nin açılış töreninde konuşan Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirtti.Özhaseki, tarihteki misyonundan, dininden dolayı Türkiye'yi istemeyenlerin, bu topraklardan silmeye çalışanların çok olduğuna dikkati çekerek, "ABD'deki 11 Eylül olayından sonra ağzı tatlı İslam ülkesi kalmadı. Hepsi perişan oldu. Ya böldüler parçaladılar ya da başlarına kukla, tutma adamlar getirdiler." diye konuştu.Tarih boyunca Türk milleti üzerinde de çok büyük oyunlar oynandığının altını çizen Özhaseki, "Çukur olaylarında Türkiye'yi bölmek istediler. 15 Temmuz'da bu ülkenin başına büyük bir bela sarmak, kardeş kanı dökmek istediler. Böyle bir coğrafyada güçlü olarak ayakta kalabiliriz. Güçlü olursak PKK bir halt edemez, PKK'yı büyükşehirlerden temizledik. Şimdi sınır ötesinde canlarına okuyoruz." ifadelerini kullandı.Özhaseki, ayakta kalabilmesi için güçlü bir ülke olmaktan başka çaresi olmayan Türkiye'nin son yıllarda gücünün dünyanın her yerinde hissedildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Güçlü bir ülke olursak Akdeniz'de haklarımızı savunabiliriz. Güçlü olursak gemilerimizle uçaklarımızla petrol ararız. Güçlü olmak için üretim yapmamız gerekiyor. Birliğin olduğu yere, Allah bereket veriyor. Birlik olmaktan hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Son bir hafta içerisinde Kayseri için önemli ihaleler yapıldı. Belsin raylı sistem hattının, hava limanının büyütülmesinin ve Hacılar-Erciyes yolunun ihalesi yapıldı. Bunlar birlik ve beraberlikle olur."Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise hayırsever Recep Mamur'un okul yaptırmak istediğini, bununla ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu, bunun kanıtının ise kentin dört tarafından yükselen ve hayırseverlerce yaptırılan camiler olduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, belediye başkanları, hayırsever iş insanı Recep Mamur ve az sayıda davetli katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!