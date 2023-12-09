Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması

REKLAM advertisement1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de temel atma ve açılış törenlerine katıldı. Bakan Özhaseki, ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2’nci etabı kapsamında 618 Konutun Temel Atma Törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Belediye Başkanlığı döneminde 2 Kayseri olduğunu söyleyen Bakan Özhseki, “Bir imar edilmiş bir Kayseri, bir de ihmal edilmiş bir Kayseri vardı. Neredeyse 100’e yakın gecekondunun bulunduğu Kayseri vardı. Her gece 3-5 tane gecekondu yapılıyordu. Böyle bir ortamda biz risk alarak gecekondular yapılmasın diye Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesini ilan ettik. 250 metrelik parseller oluşturduk. Üzerinde hiç tapusu olmayan vatandaşlarımıza TİP projelerini vererek, altyapıyı yaparak ‘Evlerinizi böyle yapın, ne olur kaçak yapmayın’ diye proje başlattık. Gecekondunun önünü kesmiş olduk. Sonra da 50’ye yakın mahalleyi dönüştürdük. Yepyeni konutlar haline getirdik.” diye konuştu.

REKLAM

“EN RİSKLİ BÖLGELERDEN BAŞLAYARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMALIYIZ”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve depreme karşı tek çözümün de kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, “6 Şubat depremlerinde 680 bin civarında konut, 170 bin de iş yeri yıkıldı. Bunun maddi hasarı 100 milyar doların üzerinde. Ülkemizde şu anda 31 milyon konut, 6 milyon civarında da iş yeri var. Bunların bir kısmı riskli gözüküyor. Bir an önce dönüştürmemiz lazım. Bunları depreme hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Böyle bir deprem ülkesinde yapılacak tek şey kentsel dönüşüm. En riskli bölgelerimizden başlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nı kurduk. Sonra da kentsel dönüşümü hızlandırabilmek adına yasa çıkardık. O yasayla birlikte inşallah ülkemizi güvenli hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“DERE YATAKLARINA ASLA KONUT VE İŞ YERİ YAPMAMALIYIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’de bilinen üç fay hattı olduğunu belirterek, “Birisi Kuzey Anadolu Fay Hattı. Biri Doğu Anadolu Fay Hattı. Birisi de Ege Bölgesi Fay Hattı. Yüzyıllar boyunca aynı yerlerde kırılmalar olmuş ve canımız yanmış. Şimdi bunları bilirken elbette bizim tedbir alıp artık o fay hatları üzerine, riskli, sıvılaşma olan yerlere, dere yataklarına asla konut ve iş yeri yapmamamız gerekiyor. Yaptığımız konutlar depreme dayanıklı olmalı. Bunun için çabalıyoruz, gayret ediyoruz.” dedi.

“SADECE KONUŞUYORLAR VE ALGI OLUŞTURUYORLAR”

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem riski altında olan bölgelerde bazı belediyelerin kentsel dönüşüm çalışması yapmak yerine algı oluşturduğunu ifade etti. Kentsel dönüşümün üç ayağı bulunduğunu belirten Bakan Özhaseki “Birisi Bakanlık, birisi belediyeler, birisi de vatandaş. Bir kısım belediyelerimiz bu işi hızlı yapıyor. 1994’ten beri Kayseri'de yapıyoruz. Herhalde binlerce konutu dönüştürmüşüzdür. 50’den fazla mahalleyi o tarihte daha kentsel dönüşüm yasası yokken bulduğumuz formüllerle kendi başımıza dönüştürdük. Ama bir de üzülerek söylüyorum. Türkiye'de deprem bölgeleri içerisinde olduğu halde, ‘en riskli’ diye adları her gün zikredildiği halde dönüp de bu konularda hiç çalışma yapmayanlar var. Sadece konuşuyorlar, algı oluşturuyorlar. Polemiği seviyorlar. Bütün bunları dinliyoruz. Cevap bile vermiyoruz.” diye konuştu.

REKLAM

“KAÇ RİSKLİ ALANI DÖNÜŞTÜRDÜN?”

Kentsel dönüşüm yapmayan belediye başkanlarından vatandaşların hesap sormasını isteyen Bakan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkesi kastederek söylüyorum. Özel bir şahsa değil bu sözlerim. Ama onlara şunları sormak lazım; ‘Kardeşim biz sana 2019 seçimlerinde vatandaş olarak oy verdik, yetki verdik. Binlerce personeli sana teslim ettik. Milyarlarca lira devletin bütçesini verdik. Ne yaptın? Kaç konutu değiştirdin, kaç riskli alanı dönüştürdün? Kaç vatandaşı güvenilir konutlarına kavuşturdun?’ ‘Buna cevap ver’ demek lazım. Yetki sizde kardeşlerim. Yine seçim geliyor. Elbette akşam düğünlere gideriz. Cenazelere gideriz. Park açılışlarında bulunuruz. Bunlar yapmalıyız. Belediye başkanları halkın içinde olmalı. Buna itirazım yok. Ama asıl yapması gereken işi yapmayıp boş laflarla, polemiklerle gün geçiriyorsan, o zaman bunun da hesabını sormak vatandaşa düşer.”

“TOKİ, BURADA DA İŞİ HAKKIYLA YAPACAK”

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 250 bine yakın konutun yapımına devam ettiklerini belirterek, “Birinci işimiz oradaki vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak. Onun için de gayret içerisindeyiz. TOKİ'nin yaptığı konutlar da farkındaysanız sınıfı geçti. 1999 depreminde ilk gidip yardım edenler bizim Kayseri Belediyeleriydi. Ben de bütün mühendislerimi topladım, oraya gittim. Orada kamu sınıfta kalmıştı. İlk yıkılanlar kamu binalarıydı. Hastaneler, okullar, kaymakamlıklar yerle yeksan olmuştu. Şimdi bu depremde sınıfı geçen TOKİ. Vatandaşa yaptığı evlerde sıva çatlağı bile yoktu. O yüzden, TOKİ'mizin burada da işi hakkıyla yapacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2’nci etabı kapsamında 618 Konutun Temeli, törene katılan protokol tarafından yapılan dualarla atıldı.

BAKAN ÖZHASEKİ, OSMAN ULUBAŞ İLKOKULU VE ORTAOKULUNUN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Kayseri'nin hayırseverlerinden Osman Ulubaş'ın yaptıracağı Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulunun da temel atma törenine katıldı. Bakan Özhaseki, "Çok şükür bugün okul yaptıran, cami yaptıran, sağlık ocağı, hastane yaptıran, kültür tesisleri yaptıran; ayrıca fakir fukara çocuklarını okutan, onlara hizmet eden binlerce büyüğümüz var. Kayseri bu yönde en önde gelen illerden birisi. Emin olun Türkiye'nin birçok yerine gidiyorum, hep bizim hayırseverliğimiz konuşuluyor. O kadar mutlu oluyorum ki. Ben de örnekler veriyorum, geçmişte olanları anlatıyorum, dilim döndüğünce hayır işlemenin ne kadar kutsal bir iş olduğunu söylemeye çalışıyorum. Eğitime yapılan yatırım daha da kıymetlidir." şeklinde konuştu. Bakan Özhaseki, hayırsever Osman Ulubaş ve eşine teşekkür ederek, okulun temelini attı.

BAKAN ÖZHASEKİ, AHİEVRAN SİNAN KÜTÜPHANE VE SPOR SALONUNUN AÇILIŞINI YAPTI

Kayseri programı kapsamında Kocasinan Belediyesi Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu Açılış Töreni'ne katılan Bakan Mehmet Özhaseki, eğitime ve gençlere yapılan hizmetin önemine vurgu yaparak, “Yavrularımız bizim geleceğimiz. Onlar eğitimli olduğunda emin olun, dönüp milletlerine hizmet edecekler ama dünya çapında da en önemli insanlar olarak o yarışın içerisinde olacaklar.” dedi.