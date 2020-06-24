Özhaseki'den, AK Partili belediyelerin çalışmalarına ilişkin açıklama:

Özhaseki, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele sürecinde yerel yönetimlerin üstünde büyük bir sorumluluk olduğunu bildirdi.
Pandemi sürecinde koordinasyon halinde çalışmanın büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Özhaseki, "Ülke olarak Kovid-19 ile mücadelede başarıya ulaşmada yerel yönetimlerin, valilikler ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordinasyonu ve iş birliği çok önemliydi. AK Partili belediyelerimiz bu koordinasyon ve iş birliğine çok iyi uyum sağladı. Bu salgın dönemi, tabii alışık olduğumuz bir şey değildi. Belki de birçok yerel yöneticimiz ilk kez böyle bir şeyle karşılaştı. Ama gördük ki belediye başkanlarımız, güvenimizi boşa çıkarmadı ve vatandaşlarımıza hizmet etmekte adeta birbirleriyle yarıştılar." ifadelerini kullandı.
- Titizlik ve koordinasyon
Özhaseki, AK Partili belediyelerin koronavirüs ile mücadele sürecinde titizlik ve koordinasyon içerisinde üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğine işaret ederek, "AK belediyeler olarak, ne özerkmişçesine devletten bağımsız girişimlerde bulunmak ne de öylece her şeyi hükümetten beklemek tarzımız değil. AK belediyeler bahane değil, hizmet üretir. Devleti ve vatandaşı için durmadan çalışır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'deki belediye sayısında çoğunluğa sahip olan partininin AK Parti olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Türkiye'de toplamda 780 AK Partili belediyemiz var. Yani sayıca en fazla belediyeye sahibiz. Tabii bu şu demek oluyor, sorumluluğumuz çok, yükümüz de epey fazla. Ama yerel yönetimlerde şöyle bir anlayış vardır, eğer sen vatandaşa hizmet etmeyi seviyorsan o yük seni daha da kamçılar. Bu zor süreçte AK belediyelerin farkı ortaya çıktı. AK belediyelerimiz maddi ve manevi birçok şekilde vatandaşlarımızın yanında oldu, yardımcı oldu." ifadesini kullandı.
Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin, valilikler öncülüğünde kurulan Pandemi Kurulları ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde yaptıkları hizmetlere ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:
"AK belediyelerin eğitmenleriyle bugüne kadar ürettiği maske sayısı 51 milyon 397 bin 778, 1 milyon 144 bin 217'si N95 tipi maske olmak üzere halkımıza dağıtılan toplam maske sayısı 82 milyon 306 bin 308, üretilen ve dağıtılan tulum sayısı 2 milyon 640 bin 297, dağıtılan eldiven sayısı 13 milyon 90 bin 340, vatandaşımıza dağıtılan kolonya sayısı 11 milyon 694 bin 747 ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yaşam ve hijyen malzemesi koli sayısı ise 5 milyon 556 bin 325."
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