Özgürlüklerine düşkün yılkı atları havadan görüntülendi

Tarihi ve doğal güzellikleri, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Tunceli, bu özellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
DHA'nın haberine göre Tunceli ovalarında yaşayan ve özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen onlarca yılkı atı da Çemizgezek ile Pertek ilçeleri arasında bulunan 2000 rakımlı Reşo Vadisi'nde havadan görüntülendi.
Atların, koşuşturması görsel şölen oluştururken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye yakın yerlerde yaşayan köylülerce, özellikle kış aylarında aç kalmamaları amacıyla atlara yem bırakılıyor. Gruplar halinde dolaşan atlar, su ihtiyaçlarını da Reşo Deresi kenarına kadar inerek karşılıyor.
SAYILARI 30'DAN FAZLA; YILLARDIR BU BÖLGEDELER
Yılkı atlarının bölgede uzun süredir yaşadığını belirten Koray Kola, "Çemişgezek 4 mevsim yaşanılacak güzel bir yer. Ayrıca bölgemizde yılkı atları bulunmaktadır. Sayıları yaklaşık olarak 30'u buluyor. Kış aylarında köylüler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yem bırakıyor. Bir liderleri var ve atlar genelde onu takip ediyor. Bu alanda ağaç köklerinde ve mağaralarda yatıyorlar. Uzun yıllardır bu bölgedeler ve grup liderleri koştuğu zaman diğer atlar da arkasında koşuyor ve çok güzel bir görsel şölen ortaya çıkıyor. Bizler de ara ara gelip, atları gözlemliyoruz" dedi.
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