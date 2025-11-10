Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özgür Turhan'dan Deniz Bağdaş'ın şiddet iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Özgür Turhan'dan Deniz Bağdaş'ın şiddet iddialarına yanıt

        Komedyen Özgür Turhan, eski eşi Deniz Bağdaş'ın kendisine şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Turhan, boşanma sürecinde delil olmadan böyle bir yola başvurulduğunu savunurken, maddi destek sağladığını ve oğulları Rohan'ın bakımının büyük ölçüde kendisi tarafından üstlenildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 10.11.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şiddet iddialarına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        Komedyen Özgür Turhan ile YouTuber eşi Deniz Bağdaş, Şubat ayında evliliklerini sonlandırmıştı. Çiftin Rohan adını verdikleri bir oğulları bulunuyor ve son dönemde yaşanan bir olayla yeniden gündeme geldi.

        Deniz Bağdaş, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu şiddeti hem oğlu Rohan hem de kendi annesi önünde gerçekleştirdiğini iddia ederek tüm yasal işlemleri başlattığını duyurmuştu. Bağdaş ayrıca, kendisine yönelik 'aldatan kadın' vurgularından rahatsızlık duyduğunu da belirtmişti.

        REKLAM

        Özgür Turhan’dan konuyla ilgili X hesabından uzunca bir açıklama yaptı.

        "10 yıllık süre içerisinde kendisine sesimi yükselttiğime dair bir şahit bile bulamaz" diyen Turhan, Deniz Bağdaş’ın kendisini 'şiddet uygulamakla' suçladığını ve bu iddiaların gerçek dışı ve tutarsız olduğunu söyledi. Turhan, boşanma sürecinde avantaj sağlamak amacıyla delil olmadan böyle bir yola başvurulduğunu öne sürdü.

        Eski eşinin davranışlarına da değinen Turhan, "Beni aldattın, eve defalarca ayakta duramayacak kadar alkollü geldin, aile ekonomisine katkıda bulunmadın" sözleriyle Bağdaş’ı sadakatsiz ve sorumsuz davranmakla suçladı.

        REKLAM

        Turhan, kamuoyuna yalan bilgiler sunulduğunu ve eski eşinden özür dileyip konuyu kapatmasını beklediğini ifade etti.

        Maddi destek konusuna da açıklık getiren Turhan, "Hiçbir şey almadığını iddia eden kadına boşanmadan önce tarafımca 1 milyon TL ve o dönemde değeri 600.000 TL’yi aşan altın ve döviz verildi. Kaldığı evin kirası ve faturaları tarafımdan ödeniyor. İştirak nafakası alıyor, Kamusal Mizah şirketinden maaşını almaya devam ediyor. Çocuğun okul masrafları ve kullandığı kredi kartının ödemeleri tarafımdan karşılanıyor" ifadeleriyle hem maddi destek sağladığını hem de çocuğun bakımının çoğunlukla kendi ailesi tarafından üstlenildiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Turhan
        #Deniz Bağdaş

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Habertürk Anasayfa