Özgür Sarak, Slovenya'ya transfer oldu

Son olarak Türkiye şampiyonu Beşiktaş'ta forma giyen milli hentbolcu Özgür Sarak, RK Trimo Trebnje'ye transfer oldu.

Yapılan resmi açıklamada Özgür Sarak'ın Slovenya ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

27 yaşındaki Sarak, daha önce Bahçeşehir Koleji, Ankaraspor ve Beşiktaş formalarını terletmişti.