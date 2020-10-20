Özgür römorkörü KKTC'ye uğurlandı - YALOVA

AA

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Sanmar Tersanesi'nde düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, milli ruhla birçok şeyin başarılacağını söyledi.Devletin gücünü, özel sektörün de girişimi ve katkılarıyla çoğaltacaklarını belirten Dursun, şöyle konuştu:

"Tarihte Akdeniz'i Türk gölü haline çevirmiş bir milletiz. Ecdadımızın bıraktığı bu mirasa ne kadar sahip çıkarsak sağlam zemine oturmuş oluruz. Bin yılı bin yıllara kavuştururuz inşallah. Bugün de varız. Egemenliğimizden doğan deniz yetki alanlarındaki hak ve meşruiyet çıkarlarımızı koruyabilecek kudret ve imkana bugün her zamankinden daha çok sahibiz. Vatanımızın ve egemenliğimizin doğal bir uzantısı olan ve uluslararası hukuk ve meşruiyete dayanan deniz yetki alanlarımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve önderliğinde yaptığımız çalışmalarla, nitelikli araştırma filomuzla, bu araştırma filomuza eşlik edecek güçlü bir donanmaya sahibiz. Akdeniz Havzası'ndaki bu kaynaklara ulaşma hususunda da her türlü imkan ve kabiliyete sahibiz."

Uluslararası arenada Türkiye'yi rahatlatacak kararlar alındığını vurgulayan Dursun, Doğu Akdeniz'deki arama kurtarma sahasını yaklaşık iki kat büyüttüklerini dile getirdi.Dursun, ayrıca Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti bünyesinde gemi trafiğini izleme, organizasyon ve düzenlemesine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi kurulması için çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.Tören, dua edilmesi ve römorkörün yola çıkarılmasıyla sona erdi.