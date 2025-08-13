Özel: 12.00'yi bekleyin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bayrampaşa'da düzenlediği mitingde konuştu.

Özel, Bayrampaşa'da düzenlediği mitingde "Tayyip Bey, hani 'Turbun büyüğü heybede' diyorsun. Heybede tutmayacağım, yarını bekle. Saat 12’de AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor. Hani siz bizden belediye başkanı çalacaktınız ya yarın göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak." ifadelerini kullandı.

Özel, "Biliyorsunuz 147 gün geçti, tek bir delil bulamadılar. Önce gizli tanıklar Çınar, Ladin, Meşe. Üç tane odun buldular. Onlara iftira attırdılar. İspatlayamadılar. Sonra itirafçılığı, iftiracılığa çevirdiler. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Şimdi bu Aziz İhsan Aktaş meselesi. 380 küsür ihale olmuş, 300’ünü AK Partililerden almış, 80’ini CHP’lilerden. CHP’lilerin hepsini içeri alıyorlar, AK Partililere dokunmuyorlar. Hatta bir de bunun en çok ihale aldığı ikinci belediye Kütahya Belediyesi, MHP’li. Dosyayı ayırmışlar, Kütahya’ya yollamışlar. Hiç buradan karışmıyorlar. Ama Zeydan Karalar’ı, Oya Tekin’i, bizim arkadaşları Adana’dan İstanbul’a getirip, Silivri’de yatırıyorlar. Ama en çok Aziz İhsan Aktaş’tan dosyası olan, en çok ona ihale veren bir belediye vardı."

"O belediye Cumhuriyet Halk Partiliydi. Tir tir titriyordu. 'Yolsuzluk yapmadıysan korkma' diyorduk. Ama bir korkuyor, bir korkuyor. Topuklu Efe, bugün topukları yağlamış. Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor. Arkadaşlarımız, 'Alnım açık, başım dik' diyor. 'Çıkar kanıtını' diyor. 'Bende yanlış yok' diyor. Ama bu 'Topuklu Efe' diye haksızca, hiç hak etmediği unvanları kendisine vermişiz bugüne kadar. Meğerse kendinden korkarmış. Buna, 'İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan. Ya hapse atıl ya AK Parti’ye katıl. Ya hapse atılacaksın ya AK Parti‘ye katılacaksın' dediler.

"YAZIKLAR OLSUN, HARAM ZIKKIM OLSUN AK PARTİ’YE KAÇIYORSUN"

"Aydın’da bir İYİ Partili Nazilli Belediyesi, AK Parti’ye geçtiğinde bu hanımefendi diyordu ki, 'Bu oylar Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’na verildi. Haram zıkkım olsun. Hakkımı helal etmem' diyordu. Ey topuklu efe, topuklayan efe. Oylar Cumhuriyet Halk Partisi’ne verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun AK Parti’ye kaçıyorsun. Bu yeni düzeni AK Parti’nin seçmenlerine şikayet ediyorum. Aydın’da aday gösterdiniz, biz de gösterdik. Ağzına geleni söylediler. Birbirlerine her şeyi söylediler. Millet oylarını Cumhuriyet Halk Partisi‘ne bastı. Şimdi siz bunu hapse atmakla tehdit edip, 'Ya hapse atılacaksın ya AK Parti‘ye katılacaksın' diye buna tenezzül eden Recep Tayyip Erdoğan’ı da, buna teslim olan topuklayan efeye de, ikisine de yazıklar olsun. İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya ve Aydın. Tamamı Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Şimdi bir rantcıya şantaj yaparak, şirketleri batıyormuş. Kurtaracaklar. AK Parti‘ye geçeceği duyuldu. Borsada şirketin dibe çökmüş değeri artıyor. Neden? AK Parti kurtaracakmış. AK Parti seni bugün kurtarır ama ne AK Parti’yi, ne bu namussuzluğu bizim elimizden kimse kurtaramaz" dedi.