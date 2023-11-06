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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan "kardeşlik hukuku" mesajı

        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan "kardeşlik hukuku" mesajı

        CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Erkem İmamoğlu bir araya geldi. Özel, İmamoğlu ile ilişkisi hakkında "Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik hukuku. Bu kardeşlik hukuku CHP'yi iktidara, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:56
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        Özel ve İmamoğlu'ndan 'kardeşlik hukuku' mesajı
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında kardeşlik hukuku olduğunu belirterek, "Bu kardeşlik hukuku CHP'yi iktidara, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız." dedi.

        Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ile çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Özel ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        "Hangi işin ucundan tutarsa dört dörtlük yapan, başarıyla sonuçlandıran birisi" diye nitelendirdiği İmamoğlu'nun CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı görevini de başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Özel, "Sayın Genel Başkan'ımız, partimizi 'Güvenli bir limana ulaştıracağım.' demişti, tam da öyle oldu. CHP'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayıdır. Büyük nezaket, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı." diye konuştu.

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        Özel, "Aylardır hep konuşulan ve bıktığımız bir şey vardı: 'Ekrem Başkan ile aranızda nasıl bir ilişki var?' Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik hukuku. Bu kardeşlik hukuku CHP'yi iktidara, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız." ifadelerini kullandı.

        "KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNACAĞIM"

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın tamamlandığını hatırlatan İmamoğlu da ziyaretinde kurultayın divan başkanı olarak hem sürece ilişkin bilgi aktardığını hem de teşekkür ettiğini belirtti.

        Kurultay öncesinde "Bir olalım, birlikte olalım, sıkıntısız, kötü anılacak tarafı olmayan bir zaman dilimi geçsin." dileklerinde bulunulduğunu hatırlatan İmamoğlu, kurultayın nezaketli, dengeli ve seviyeli geçtiğini ifade etti.

        Bundan dolayı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden İmamoğlu, "Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem de teşekkürlerimi sunacağım." diye konuştu.

        Kurultay sürecinin tamamlanmasıyla Ankara'daki görevini tamamladığını belirten İmamoğlu, "Genel Başkan'ımdan izin isteyerek İstanbul'daki görevimin başına dönüyorum. Kurultayımız hayırlı olsun, Genel Başkan'ımızın görev dönemi hem CHP'ye hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine, milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

        Bir gazetecinin, kurultayın ilk turunun ardından "Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi yönünde baskı yapıldığı" iddiası ve bununla ilgili görüntüler konusundaki değerlendirmesini sorması üzerine Özel, "Kurultay geride kaldı." yanıtını verdi.

        Başka bir gazetecinin partisinin yarın grup toplantısının olup olmayacağına yönelik sorusunu "Haftaya salı yapacağız." diyerek yanıtlayan Özel, devir-teslime ilişkin soru üzerine de "Mazbatadan sonra." karşılığını verdi.

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        #Özgür Özel
        #Ekrem İmamoğlu
        #son dakika haberi
        #CHP
        #Son dakika haberler
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