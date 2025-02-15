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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Van için heyet görevlendirdi | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Van için heyet görevlendirdi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınmasına ilişkin heyet görevlendirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 23:49 Güncelleme: 15.02.2025 - 23:49
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        Özgür Özel, Van için heyet görevlendirdi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınmasına ilişkin bir heyet görevlendirdi.

        Van'a gidecek heyet, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşuyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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