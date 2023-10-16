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5 Kasım'da yapılacak olan 38'inci Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Genel Kurulu'nda adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Bursa il teşkilatıyla bir araya geldi. İl Başkanlığını ziyaret eden Özel'i, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel, partililerin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmasının demokrasinin gereği olduğunu kaydetti.

"TEPEDEN TIRNAĞA KADROLARIMIZ DEĞİŞECEK"

Partideki tüm kadrolarda değişimin şart olduğunu belirten Özel, "Bu partide bir değişim, bir dönüşüm, bir gençleşme, bir iktidar umudu, bir ayağa kalkma iradesini ortaya koymazsak önümüzdeki süreç son derece hepimiz açısından sürdürülmesi zor, hepimizi üzecek ve yeni kayıplar yaşayacağımız bir sürece dönüşebilir. Gizlisi saklısı yok. Televizyonda da konuşuyorlar, yüzümüze de söyleyen var. 'Bekleseydiniz yerel seçimlerden sonra kesin sen seçilirdin' diyenler var. Kardeşim, ya senin ne söylediğini kulağın duyuyor mu? Bu yerel seçimden sonra ben kesin seçileceksem sen bir felaket bekliyorsun. Ben bu yerel seçimde bir yeni yenilgi almayalım, İstanbul'un üstünde yine Recep Tayyip Erdoğan helikopterle gezip kupon arsaları Arap şeyhlerine, Katarlılara vermesin. Ankara Melih Gökçek gibi başka Gökçeklerin travmasına girmesin. Adana, Mersin, Antalya tartışılmasın. Bir işimiz yarım kaldı. Bursa'yı almak için adayım ben. Bursa'yı almak için meseleye başka bir yerden bakıyoruz. 4-5-6'sında parti genel başkanını seçecek, parti meclisi üyelerini seçecek, 6'sından sonra hep beraber tek yumruk hedefe yürüyecek, sade genel başkanı değiştirmeyeceğiz. Tepeden tırnağa kadrolarımız değişecek" dedi.

"LAİKLİĞİ SAVUNMAYAN CHP'DE DURMAM"

Laiklik ilkesinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirten Özgür Özel, "Laikliği savunmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne başında dururum, ne içinde olurum. Cumhuriyet Halk Partisi Laikliğe sahip çıkacak. Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nde 7 bin can oturmuş, çıktım orada konuştum. Eğer bu ülkede mezhebinden dolayı, mezhep savaşlarından dolayı, inancından dolayı, yaşam biçiminden dolayı, birilerinin ciğeri sokak ortasında sökülmüyorsa, 11 yaşında kız çocukları köle pazarlarında satılmıyorsa, bu ülkede komşu komşuyu, kardeş kardeşi mezhebinden, etnik kökeninden gırtlaklamıyorsa, bu toprakların gelmiş geçmiş gördüğü, yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Laikliğe borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"GÖLGE KABİNEYİ CHP KADROLARINDA GÖRECEKSİNİZ"

Parti yapılanmasındaki eksiklikler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Özel, "Pandemiden sonra beslenme krizi var. Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yok. Algı operasyonlarıyla uğraştığımız seçimde Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yok. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, parti sözcüsü, diğer konuları konuşmaktan ekonomiyi ön plana çıkaramıyor. Çıkarsa da ekonomi kurmayı olarak görülemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra ekonomide gölge kabine gibi koskoca bir ekibini, tarımda neyin ne olduğunu en iyi anlatan Tarım Bakanı'nın gölge kabinesindeki ekibini, savunma sanayinde en boş bıraktığımız ve en zorda kaldığımız alanlarda çok etkin isimleri, teknolojiyi, inovasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında göreceksiniz" diye konuştu.

"KİMİN GENEL BAŞKAN OLACAĞINA DELEGELERİMİZ KARAR VERECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında "Kim partiye zarar verirse kapının önüne koyarım" sözlerine cevap veren Özel, "Sayın Genel Başkanımız, '4'ünde kurultay var. 6'sında parti içinde tartışma çıkaranı kapı önüne koyarım' diyor. Biz kurultaylarda zaten birleşiriz, bütünleşiriz, hep birlikte yola çıkarız. Ama sayın genel başkanımıza hatırlatmamız lazım, 6'sında kimin genel başkan olacağına seçilmiş delegelerimiz karar verecektir. Onlara saygılı olmak lazım. Bundan sonraki süreçte de doğru bildiğimizi savunmaya, eksik bildiğimizi eleştirmeye, bu partiyi geliştirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullandı.