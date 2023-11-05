CHP'de yeni genel başkan Özgür Özel oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği yarışı önde bitirmeyi başaran Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Bu doğrultuda, "Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. İşte, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in hayatı ile ilgili öne çıkanlar...