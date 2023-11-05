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        Haberler Gündem Özgür Özel kimdir? CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel kaç yaşında, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        Özgür Özel kimdir? CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel kaç yaşında ve nereli?

        CHP'nin kurultayı sonuçlandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Bu noktada, "Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Eczacılık Fakültesi mezunu olan Özel, uzun yıllardır aktif siyaset içerisinde bulunuyor. İşte, Özgür Özel'in hayatı ile ilgili öne çıkan detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 03:05 Güncelleme: 05.11.2023 - 03:05
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        • 1

          CHP'de yeni genel başkan Özgür Özel oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği yarışı önde bitirmeyi başaran Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Bu doğrultuda, "Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. İşte, CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel'in hayatı ile ilgili öne çıkanlar...

        • 2

          ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

          Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

          Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerinde yer aldı.

        • 3

          2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.

          Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.

        • 4

          İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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