Özgür Özel kimdir? CHP genel başkan adayı Özgür Özel kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?
Özgür Özel, CHP genel başkan adayı olması sonrası hakkında en çok araştırma yapılan kişilerin başında geliyor. 1974 yılında dünyaya gelen Özel, Eczacılık Fakültesi mezunudur. İşte Özgür Özel'in hayatı…
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Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.
Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerinde yer aldı.
2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.
Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.
İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.