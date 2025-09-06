Özgür Özel: Kayyım atansa bile orada 6 gün durur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Bellek Sergisi'nde gençlerle bir araya geldi. Özel, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partinin 21 Eylül'deki olağanüstü kurultay kararını değerlendiren Özel, "6 Nisan'da, o günkü tartışmalar ve partiye kayyım atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla, Genel Başkanlık yetkimizi kullanarak tüm delegelerimizi, iradelerini yenilemeye davet etmiştim. Aday oldum, bir rakip, bir yarış olmadı. Geçerli oyların tamamını alarak, sizin de takip ettiğiniz o kurultayımızı yapmıştık. Ancak parti üzerinde yargı eliyle yapılmaya çalışılan birtakım dizaynlar, birtakım kurgular, partiye kurulan kumpasların ardı arkası kesilmediği gibi İstanbul İl Kongremizi iptal ettiler. Kongremizi, aslında bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti, delegeliklerini de iptal etti oranın. Karar tabi ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi. Ankara'da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye o karar da gitti. Haklı olarak mahkeme başkanı o kararı talep etti. Ayın 15'inde de duruşmamız var. Bu duruşmadan önce bu kez, delegelerimizin imzalarıyla, Türkiye'deki tüm delegeler, 1,5-2 günlük süre içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek, seçimin kendi iradesiyle, delegenin imza toplamasıyla yenilenmesini istiyorlar. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarım, Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımız yok. Geriye kalan binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları, genel merkeze ulaştı. Biz de dün itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla bir başvuru yaptık" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN KARARLARLA UYUMLU BİR HAMLEDİR' Bir önceki olağanüstü kurultayın siyasi bir hamle olduğunu söyleyen Özel, "Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu. Ne sonuç doğuracak? Bir kez; 'İstanbul Kongresi sonuca etki etti' yok, doğal delegelikler yok, geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek. Siyasi yönden böyle bir sonucu var. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında, genel başkan istemese de Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre yolu açık, geçmişte denemeleri oldu. Delegelerimiz o yolla genel başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar. Ne zaman için 21 Eylül tarihi için. Burada olası, çünkü her şey ihtimal dahilindedir; 15'inde bir karar olup, partinin genel başkanlık noktasına hiç tahmin etmiyorum ve burada mahkemenin böyle yürütüldüğünü, asli hukuk mahkemesinin bir yetki aşımını tahmin etmiyorum ama İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi ya da o kararın da etkisiyle burada partinin genel başkanlığına bir kayyım atansa, o kayyım orada 6 gün durur. Çünkü partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti, seçilmiş genel başkanı yeniden seçer. Teknik, hukuki bütün kararlarla uyumlu bir hamledir" diye konuştu.

'DOĞAL SÜRECİMİZİ KASIM SONUNA DOĞRU TAMAMLAYACAĞIZ' Özel, ilerleyen süreçte il ve ilçe kongrelerinin de yenileneceğini belirterek, "İstanbul Kongresi için de mahkemenin iptal etmediği bir önceki delegelerimizin neredeyse tamamına yakını; çünkü ölenler, istifa edenler, partiden ayrılanlar, memuriyete geçenler var. Önemli bir miktar 540 herhalde; İstanbul İl Kongresi'nin yenilenmesiyle ilgili de iradelerini ortaya koydular. O toplantı da yapılacak, o da seçilecek. Ayrıca dün YSK'nın verdiği, hepimizin beklediği doğru bir kararla, CHP'nin ilçe kongreleri, il kongreleri yapılacak. Doğal sürecimizi kasım ayının sonuna doğru tamamlamış olacağız. O tamamlandığında bütün bu tartışmaların geride ve konusuz kaldığı bir sürece ulaşılmış olacak" dedi.