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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz

        Özgür Özel: Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'daki seçim sonuçlarına ilişkin, "Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:22
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        Özgür Özel: Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da Çatal Mezarlığı'nda aile büyüklerinin ve Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında aile büyüklerinin mezarlarına karanfil bırakıp, dua eden Özel, mezarlığa yakınları için gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Özel, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "TAM BİR KANUNSUZLUK HALİ VAR"

        Özel, Hatay'daki seçim sonuçlarına ilişkin bir soru üzerine, "Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok, ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan, 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken, rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili başvurumuzu bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimali yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Öngörülen tarihte yeniden yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: AA

        "SABRIMIZI TAŞIRIRLARSA GEREKLİ TEPKİYİ GÖSTERİRİZ"

        Şu ana kadar kendilerine yönelik çifte standartlar uygulandığını söyleyen Özel, "Bizim kabul edilmeyen itirazımızla aynı gerekçeyle iktidar partisi tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi dile getiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra, ben sertleşmek istemem. Ama sessizliğimiz de yumuşak başlılığımızdan değil, saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Ben tüm başvuruları hazırlatıyorum. Tam kanunsuzluk başvurusu dahil hepsinin takipçisiyim. Hatay'da bu bir geçiş dönemidir. Mazbata haksızca verilmiştir. Her adımlarını takip ediyoruz, sakın bir yanlışa kalkışmasınlar" dedi.

        Fotoğraf: AA

        "İSRAİL İLE TİCARET, FİLİSTİN'E İHANETTİR"

        Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik ticaret kısıtlama kararının anımsatılması üzerine Özel, "Neredeyse 30 iftarda bunu konuştum. Dinlemediler. Siyasette olan, olmayan çok sayıda kişi konuştu, dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki kısıtlama varsa, bütün iddialarımız doğruymuş. İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanettir. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Bugünkü karar, sadece beni değil, ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından, solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır. Geçmişte, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren ama vicdanı bunu kaldırmayan herkesle birlikteyiz, onların yanındayız. Bir kez daha söylüyoruz, atılan adım, önemli küçük bir adımdır" diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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